ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Инцидент произошел около 22:30 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили цели.
— Около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.
До этого стало известно, что трое мирных жителей пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Валуйский округ Белгородской области.
Министерство обороны отчиталось, что системы противовоздушной обороны за ночь сбили 51 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией России.