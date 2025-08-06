Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на белгородский Валуйский округ

Ранее четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом. У 17-летнего юноши и трёх девушек в возрасте 15, 16 и 17 лет диагностировали баротравмы. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, подростки отказались от госпитализации.