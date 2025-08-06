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Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на белгородский Валуйский округ

В результате очередной атаки на Валуйский округ в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

На автодороге Кукуевка — Долгое Вооружённые силы Украины атаковали дронами гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Раненых доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами. После оказания необходимой медицинской помощи обоих супругов отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в селе Двулучное украинский FPV-дрон атаковал частный дом — мужчина получил осколочные ранения спины и живота. Бойцы самообороны оперативно вывезли пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

Ранее четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом. У 17-летнего юноши и трёх девушек в возрасте 15, 16 и 17 лет диагностировали баротравмы. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, подростки отказались от госпитализации.