Полиция в Сочи задержала 12 нудистов за заплыв без купальников на пляже

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что загорать в парке в купальнике российским законодательством не запрещено, однако за появление топлес может грозить штраф до тысячи рублей. Эксперт пояснил, что, если человек просто лежит на полотенце в купальнике, не распивает спиртные напитки и не нарушает общественный порядок, вызов полиции не будет иметь юридических последствий.