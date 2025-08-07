Полиция в Сочи задержала 12 нудистов за заплыв без купальников на пляже

Полиция задержала 12 человек в поселке Вардане (Сочи) за организацию «голого заплыва» на местном пляже. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщили в ведомстве, группа нудистов, одетых только в полосатые купальные шапочки, вызвала возмущение отдыхающих.
Задержанные оказались приезжими, за исключением одного местного жителя. В настоящее время на них составляются административные материалы.
— Теперь любители обнажаться находятся в отделе полиции для составления административных материалов, — говорится в сообщении.
Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что желание загорать без верхней части купальника или плавок может рассматриваться как нарушение общественного порядка.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что загорать в парке в купальнике российским законодательством не запрещено, однако за появление топлес может грозить штраф до тысячи рублей. Эксперт пояснил, что, если человек просто лежит на полотенце в купальнике, не распивает спиртные напитки и не нарушает общественный порядок, вызов полиции не будет иметь юридических последствий.