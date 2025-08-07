Найденных на помойке в Твери черепашат отправят на лечение в Москву

Ранее стало известно, что в столице изъяли двух львов, которых использовали в качестве реквизита для фотосессий. Отмечается, что владельцы не имели документов на животных, лицензий на их содержание, работу с ними и перевозку по стране. Кроме того, они не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая нормы обеспечения безопасности участников мероприятий.