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Найденных на помойке в Твери черепашат отправят на лечение в Москву

Пятеро детенышей среднеазиатской черепахи, обнаруженных на мусорной площадке в Твери, будут отправлены в Москву для прохождения лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Пятеро детенышей среднеазиатской черепахи, обнаруженных на мусорной площадке в Твери, будут отправлены в Москву для прохождения лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Сотрудники ведомства доставили черепашат в специализированную организацию, входящую в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), где им будет оказан необходимый уход и лечение.

Всего на помойке было найдено около 40 рептилий, однако большинство из них погибли. Причины гибели устанавливаются, ситуация осложняется отсутствием в регионе специалиста-герпетолога.

По предварительным данным, черепахи могли быть выброшены из-за вирусного заболевания. Выясняются обстоятельства, при которых экзотические животные оказались на помойке. По словам местных жителей, ранее в интернете размещалось объявление о продаже черепах. Среднеазиатские черепахи находятся под охраной международных соглашений, таких как СИТЕС, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столице изъяли двух львов, которых использовали в качестве реквизита для фотосессий. Отмечается, что владельцы не имели документов на животных, лицензий на их содержание, работу с ними и перевозку по стране. Кроме того, они не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая нормы обеспечения безопасности участников мероприятий.