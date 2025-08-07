В США арестовали американского солдата якобы за попытку передачи РФ данных о танке Abrams

В Техасе задержан американский военнослужащий по подозрению в попытке передачи секретных данных о танке M1 Abrams российским представителям. Как сообщило Министерство юстиции США, 22-летний Тэйлор Ли в июле передал подробную документацию по эксплуатации модификации M1A2 Abrams и вел переговоры о поставке одного из компонентов боевой машины.