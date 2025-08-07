В США арестовали американского солдата якобы за попытку передачи РФ данных о танке Abrams

В Техасе задержан американский военнослужащий по подозрению в попытке передачи секретных данных о танке M1 Abrams российским представителям. Как сообщило Министерство юстиции США, 22-летний Тэйлор Ли в июле передал подробную документацию по эксплуатации модификации M1A2 Abrams и вел переговоры о поставке одного из компонентов боевой машины.
По данным ведомства, подозреваемый был арестован в конце июля после того, как принес обещанную деталь в условленное место. Расследование инцидента ведут ФБР и контрразведка Армии США.
В пресс-службе Минюста подчеркнули, что действия обвиняемого представляли угрозу национальной безопасности страны.
Ранее сообщалось, что Трамп может ввести дополнительные пошлины против ключевого торгового партнера России.