Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США арестовали американского солдата якобы за попытку передачи РФ данных о танке Abrams

В Техасе задержан американский военнослужащий по подозрению в попытке передачи секретных данных о танке M1 Abrams российским представителям.

В Техасе задержан американский военнослужащий по подозрению в попытке передачи секретных данных о танке M1 Abrams российским представителям. Как сообщило Министерство юстиции США, 22-летний Тэйлор Ли в июле передал подробную документацию по эксплуатации модификации M1A2 Abrams и вел переговоры о поставке одного из компонентов боевой машины.

По данным ведомства, подозреваемый был арестован в конце июля после того, как принес обещанную деталь в условленное место. Расследование инцидента ведут ФБР и контрразведка Армии США.

В пресс-службе Минюста подчеркнули, что действия обвиняемого представляли угрозу национальной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Трамп может ввести дополнительные пошлины против ключевого торгового партнера России.