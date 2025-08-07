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Дроны с неба и моря атаковали регионы России, закрыт аэропорт: онлайн-трансляция

Украинские дроны атаковали регионы России в ночь на 7 августа. Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил об угрозе безэкипажных катеров. На фоне атаки БПЛА в Волгограде был закрыт аэропорт. Последние новости о налетах дронов на регионы России — в онлайн-трансляции URA.RU.

Украинские дроны массово атаковали Россию в ночь на 7 августа.

Украинские дроны атаковали регионы России в ночь на 7 августа. Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил об угрозе безэкипажных катеров. На фоне атаки БПЛА в Волгограде был закрыт аэропорт. Последние новости о налетах дронов на регионы России — в онлайн-трансляции URA.RU.

03:48 Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Ахтубинского района Астраханской области. Об этом сообщается в telegram-канале администрации.

03:44 Опасность БПЛА объявили на территории Краснодарского края. Об этом заявили в РСЧС.

03:42 Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан ограничена работа мобильного интернета.

03:39 Жители Суровикино Волгоградской области сообщают о звуках пролетов дронов. По их информации, в регионе может работать ПВО.

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