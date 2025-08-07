В Подмосковье микроавтобус наехал на пешехода

«Сегодня (в среду — ред.) около 22.10 на 27 километре трассы М-5 “Урал”, направление в область, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя микроавтобусом марки “Газель” без пассажиров, совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте», — говорится в сообщении в Telegram-канале.