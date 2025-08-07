Код авиационной опасности красный: Ключевской вулкан выбросил пепел на 11 км

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке получило красный код авиационной опасности. Это означает, что извержение вулкана может перейти во взрывоопасную стадию. Ранее извержение имело оранжевый код авиаопасности, что означало угрозу работе двигателей низколетящих воздушных судов.
«Ключевской — код авиационной опасности красный. Взрывоопасное извержение вулкана продолжается», — цитирует ТАСС информацию Камчатской службы реагирования на вулканические извержения.
По прогнозам, в ближайшее время извержение будет усиливаться, в окрестных населённых пунктах возможны пеплопады.
Напомним, после того, как Ключевской выбросил 12-километровый пепельный столб, жителей Камчатки предупредили о возможном пароксизмальном извержении этого вулкана.
Также сообщается, что вулкан Ключевской на Камчатке почти непрерывно извергает лаву на полкилометра.
При этом МЧС настоятельно рекомендует жителям и туристам не приближаться к вулкану и отменить любые восхождения. Туристическим группам советуют срочно изменить маршруты, чтобы избежать опасной зоны.