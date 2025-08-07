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Взрывы прогремели над Суровикино Волгоградской области

Жители города Суровикино Волгоградской области в четверг, 7 августа, сообщили о взрывах над городом и возникшем пожаре, предположительно, после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Жители города Суровикино Волгоградской области в четверг, 7 августа, сообщили о взрывах над городом и возникшем пожаре, предположительно, после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По словам местных жителей, около часа ночи был слышен звук дронов, после чего раздались взрывы, всего около десяти.

Очевидцы также заметили возгорание в районе местной станции после падения обломков одного из дронов. Официальная информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока отсутствует, передает Telegram-канал Shot.

Накануне стало известно, что трое мирных жителей пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Валуйский округ Белгородской области.

Министерство обороны отчиталось, что системы противовоздушной обороны за ночь сбили 51 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией России.

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