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«РВ» показала кадры удара по объектам ВСУ в Днепропетровске

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Днепропетровск на Украине подвергся массированной атаке, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Взрывы и пожары: Днепропетровск под массированной атакой», — говорится в сообщении.

Военкоры показали соответствующие кадры. На них запечатлены взрывы и пожары от ударов «Гераней» по объектам Вооружённых сил Украины.

По данным украинских СМИ, в Днепропетровске прогремели взрывы. Согласно сведениям онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформаии, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 00:22 мск.

Кроме того, взрывы произошли в городе Павлоград, находящемся в Днепропетровской области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.