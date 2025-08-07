«РВ» показала кадры удара по объектам ВСУ в Днепропетровске

Днепропетровск на Украине подвергся массированной атаке, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Взрывы и пожары: Днепропетровск под массированной атакой», — говорится в сообщении.
Военкоры показали соответствующие кадры. На них запечатлены взрывы и пожары от ударов «Гераней» по объектам Вооружённых сил Украины.
По данным украинских СМИ, в Днепропетровске прогремели взрывы. Согласно сведениям онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформаии, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 00:22 мск.
Кроме того, взрывы произошли в городе Павлоград, находящемся в Днепропетровской области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.