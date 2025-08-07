В Подмосковье водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

В Московской области поздним вечером в среду, 6 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России в своем телеграм-канале.
Авария случилась на 27-м километре трассы М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе). Там около 22:10 водитель «Газели» допустил наезд на пешехода.
«По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя микроавтобусом марки “Газель” без пассажиров, совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — поделились подробностями в подмосковной полиции.
В результате наезда пешеход погиб на месте. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагедии, проводится проверка.
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