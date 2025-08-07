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В Бурятии перевернулся пассажирский автобус, три человека травмировались

Водитель ехал по маршруту «Улан-Удэ-Кырен».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тункинском районе Бурятии между селами Зун-Мурино и Зактуй перевернулся пассажирский автобус. Как рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия,

водитель транспортного средства ехал по маршруту «Улан-Удэ-Кырен» и не справился с управлением.

— Мужчина съехал с проезжей части в кювет, а автобус опрокинулся. В результате аварии три пассажира получили травмы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Следователи проводят проверку. Они установят обстоятельства ДТП, проверят соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе междугороднего сообщения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что пассажира рейса Улан-Удэ — Москва задержали за пьяный дебош.