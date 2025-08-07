В Бурятии перевернулся пассажирский автобус, три человека травмировались

В Тункинском районе Бурятии между селами Зун-Мурино и Зактуй перевернулся пассажирский автобус. Как рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия,
водитель транспортного средства ехал по маршруту «Улан-Удэ-Кырен» и не справился с управлением.
— Мужчина съехал с проезжей части в кювет, а автобус опрокинулся. В результате аварии три пассажира получили травмы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Следователи проводят проверку. Они установят обстоятельства ДТП, проверят соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе междугороднего сообщения.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что пассажира рейса Улан-Удэ — Москва задержали за пьяный дебош.