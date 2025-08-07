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В Приморье сошли с рельсов 19 вагонов с углем, движение поездов задержано

В Приморском крае на перегоне Артем-3 — Шкотово произошел сход 19 железнодорожных вагонов, перевозивших уголь. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В Приморском крае на перегоне Артем-3 — Шкотово произошел сход 19 железнодорожных вагонов, перевозивших уголь. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 15:30 (08:30 мск) в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания вагонов удалось избежать, пострадавших нет. Причины происшествия и размер ущерба устанавливаются.

В результате схода вагонов произошло нарушение графика движения поездов. Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе проверки будет дана оценка состоянию железнодорожных путей, вагонов и режиму управления поездом, говорится в сообщении.

До этого в Амурской области на железной дороге произошло столкновение двух поездов, в результате которого один локомотив сошел с рельсов. Сообщается, что один поезд перевозил 13 пустых вагонов. В результате аварии у одного локомотива сошла колесная пара.

Также в Подмосковье локомотив грузового поезда сошел с рельсов из-за выезда фуры на железнодорожные пути.