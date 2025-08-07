Во Владивостоке рассказали о состоянии ребенка, на которого в море наехал гидроцикл

Пострадавшего в результате наезда гидроцикла в Хасанском районе Приморского края ребенка вертолетом доставили во Владивосток. Сейчас девочка находится в реанимационном отделении, сообщили в министерстве здравоохранения Приморья.
«Девочку, пострадавшую на сапе от наезда гидроцикла, вертолетом санитарной авиации направили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы № 2», — рассказали в министерстве.
Ее дальнейшим лечением будут заниматься ведущие специалисты — реаниматологи, травматологи и нейрохирурги. Также владивостокские врачи проведут телемедицинские консультации с ведущими клиниками страны.
Отметим, что по факту наезда гидроцикла на двоих детей в море возбудили уголовное дело. Водителя гидроцикла задержали.