В Иркутске студент купил поддельный медицинский документ и попал под статью

В Иркутске студент техникума купил поддельную медицинскую книжку. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции, студент решил сэкономить время на медосмотре, поэтому купил готовую книжку, которая дает право на трудовую деятельность в сфере обслуживания.
— Документ содержал неверную информацию о результатах проведенного медосмотра. Медкнижку парень передал куратору группы и был допущен к обучению, — уточнили в суде.
Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в приобретении, хранении в целях использования поддельного официального документа. Его изъяли у владельца. А сам подсудимый должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.