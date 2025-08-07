В Иркутске студент купил поддельный медицинский документ и попал под статью

Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в приобретении, хранении в целях использования поддельного официального документа. Его изъяли у владельца. А сам подсудимый должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.