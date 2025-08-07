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На шахте в Якутии погиб работник, попав под промышленную дробилку

На шахте в Нерюнгринском районе Якутии произошел несчастный случай со смертельным исходом.

На шахте в Нерюнгринском районе Якутии произошел несчастный случай со смертельным исходом. По информации ГУ МЧС по республике, мужчина-работник погиб, попав под промышленную дробилку.

Как уточнили в ведомстве, происшествие не повлияло на работу предприятия — шахта продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают семь сотрудников Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона с одной единицей спецтехники.

«В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на участке шахты в Нерюнгринском районе произошел несчастный случай — работник попал под дробилку», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за разрыва троса на подвесном мосту погибли люди.