Ключевскому вулкану на Камчатке присвоен наивысший уровень авиационной опасности

3 августа на Камчатке было зафиксировано извержение вулкана Крашенинникова. Мощный пепловый выброс достиг высоты шесть километров. Высота вулкана — 1856 метров. В МЧС отметили, что населенные пункты на пути распространения пепла отсутствуют, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, и зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.