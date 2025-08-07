Ричмонд
Ключевскому вулкану на Камчатке присвоен наивысший уровень авиационной опасности

Извержению Ключевского вулкана на Камчатке присвоен красный, наивысший код авиационной опасности.

Решение было принято после утреннего выброса пепла на высоту до 11 километров. В настоящее время взрывоопасное извержение вулкана продолжается.

Ранее вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности, что указывало на потенциальную угрозу для двигателей низколетящих воздушных судов. Сохраняется вероятность выпадения пепла в Усть-Камчатском округе. По прогнозам, в ближайшие три дня извержение может усилиться, передает ТАСС.

Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.

3 августа на Камчатке было зафиксировано извержение вулкана Крашенинникова. Мощный пепловый выброс достиг высоты шесть километров. Высота вулкана — 1856 метров. В МЧС отметили, что населенные пункты на пути распространения пепла отсутствуют, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, и зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.