В Красноярском крае задержан мужчина за оправдание теракта в «Крокусе»

58-летний житель поселка Новосёлово в Красноярском крае стал объектом уголовного преследования за призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма.
По информации краевой прокуратуры, в марте 2024 года он разместил провокационный комментарий под постом о теракте в «Крокус Сити Холле» в социальной сети VK, в котором оправдывал действия террористов.
Кроме того, в октябре 2022 года мужчина оставил аналогичный комментарий в одном из мессенджеров под новостной публикацией, призывающий «уничтожить военкоматы».
В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Задержание произошло на фоне трагических событий, произошедших 22 марта в Москве, когда террористы открыли стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». По данным Следственного комитета РФ, в результате теракта погибли 145 человек, более 500 получили ранения.
