В Красноярском крае задержан мужчина за оправдание теракта в «Крокусе»

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Задержание произошло на фоне трагических событий, произошедших 22 марта в Москве, когда террористы открыли стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». По данным Следственного комитета РФ, в результате теракта погибли 145 человек, более 500 получили ранения.