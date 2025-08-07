Военнослужащий США пытался обменять сведения о танках Abrams на гражданство РФ

По словам помощника генпрокурора по нацбезопасности Джона Айзенберга, 22-летний военнослужащий в июле пытался передать России информацию об особенностях эксплуатации танка M1А2 Abrams. «Расследование ФБР показало, что Тейлор Ли предположительно пытался предоставить секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал офицером российской разведки, в обмен на гражданство РФ», — приводятся в сообщении слова помощника директора отдела контрразведки ФБР Романа Рожавского.