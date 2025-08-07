Названо число пенсионеров в России

По состоянию на 1 июля 2025 года количество пенсионеров в России достигло почти 41 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда РФ.
Согласно информации фонда пенсионного и социального страхования, на учет в системе поставлены 40 811 900 пенсионеров. Для сравнения, в начале текущего года их численность составляла около 41,2 миллиона человек.
Из общего числа пенсионеров более 7,6 миллиона продолжают работать. Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона россиян, а выплаты по случаю потери кормильца — около 1,45 миллиона.
