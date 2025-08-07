В Приморье мужчина утонул во время купания в реке

На реке Джигитовка, расположенной в Тернейском районе Приморья, при купании трагически погиб 55-летний мужчина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По словам очевидцев, тело было извлечено из воды до прибытия экстренных служб.
Напомним, на пляже в Ливадии в Находкинском городском округе во время купания утонул мужчина 1981 года рождения. Ранее в Ливадии при купании в море утонул 39-летний мужчина.
Отметим, что в Приморье с начала года произошло 62 несчастных случая на водоёмах, в результате которых погибли десять детей. Региональные власти усилили меры по обеспечению безопасности: проводятся массовые рейды, создаются мобильные спасательные посты, ужесточен контроль за соблюдением правил поведения на воде.