Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье мужчина утонул во время купания в реке

Очевидцы извлекли тело погибшего до прибытия спасателей.

Источник: PrimaMedia.ru

На реке Джигитовка, расположенной в Тернейском районе Приморья, при купании трагически погиб 55-летний мужчина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По словам очевидцев, тело было извлечено из воды до прибытия экстренных служб.

Напомним, на пляже в Ливадии в Находкинском городском округе во время купания утонул мужчина 1981 года рождения. Ранее в Ливадии при купании в море утонул 39-летний мужчина.

Отметим, что в Приморье с начала года произошло 62 несчастных случая на водоёмах, в результате которых погибли десять детей. Региональные власти усилили меры по обеспечению безопасности: проводятся массовые рейды, создаются мобильные спасательные посты, ужесточен контроль за соблюдением правил поведения на воде.