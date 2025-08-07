Ричмонд
Новосибирцы похитили мужчину и три месяца держали его взаперти

Теперь им придется ответить за это на суде.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске будут судить троих местных жителей, которые похитили мужчину и три месяца держали его взаперти. Их обвиняют не только в похищении человека и незаконном лишении его свободы, но еще и в мошенничестве. Подробности истории сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все началось в феврале 2024 года. Тогда горожанин обратился в один из реабилитационных центров в Новосибирске, чтобы там помогли его знакомому избавиться от наркотической зависимости. Он был уверен в эффективности лечения, поэтому оплатил услуги за друга.

— После этого руководитель центра и два его бывших пациента, желая получить материальную выгоду, распределив роли и действуя согласно плану, путем обмана убедили знакомых потерпевшего назначить ему встречу, — добавили в ведомстве.

Затем обвиняемые захватили потерпевшего, на машине доставили его в реабилитационный центр и три месяца там удерживали.

Кроме того, двое фигурантов вынудили свою жертву взять заем под залог дома и земельного участка. После заключения договоров потерпевший лишился права на недвижимость и потерял более 3 млн рублей.

Но и на этом не все. Один из обвиняемых убедил мужчину заложить в ломбард принадлежащие ему ювелирные украшения, а полученные деньги инвестировать в «бизнес-проект». На деле же, вырученную сумму, а это более 100 тысяч рублей, фигуранты похитили.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.