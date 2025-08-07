Обвиняемого во взяточничестве экс-замглавы Росгвардии Стригунова оставили в СИЗО

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы Стригунов получал взятки от коммерческих организаций за покровительство при выполнении госконтрактов на строительные работы. В частности, в 2014 году, он дал указание начать строительство учебного центра в Кемеровской области, зная, что участок не пригоден для этих целей. В итоге условия контракта не были выполнены, а государству был нанесен ущерб в размере выше 2 млрд руб.