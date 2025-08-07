Ричмонд
В Якутии шахтёр погиб, попав под дробилку

В МЧС уточнили, что шахта работает в штатном режиме.

Источник: Аргументы и факты

В Нерюнгринском районе Республике Саха погиб работник шахты, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился на участке шахты в Нерюнгринском районе.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о несчастном случае. Погибший шахтёр попал под дробилку.

«Произошёл несчастный случай — работник попал под дробилку. Есть погибший мужчина, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что на месте находятся семь человек и одна единица техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.

В сообщении также сказано, что шахта работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Якутии при падении вахтового автобуса с обрыва погибли шахтёры.