В Якутии шахтёр погиб, попав под дробилку

В Нерюнгринском районе Республике Саха погиб работник шахты, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился на участке шахты в Нерюнгринском районе.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о несчастном случае. Погибший шахтёр попал под дробилку.
«Произошёл несчастный случай — работник попал под дробилку. Есть погибший мужчина, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что на месте находятся семь человек и одна единица техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.
В сообщении также сказано, что шахта работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Якутии при падении вахтового автобуса с обрыва погибли шахтёры.