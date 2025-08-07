Ричмонд
В Красноярском крае потушили четыре пожара за сутки

В Норильске горел грузовик, а в Красноярске и Енисейске — мусор.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные Красноярского края потушили четыре возгорания за сутки. Обошлось без пострадавших.

Среди серьезных происшествий — 6 августа сгорел грузовик в Норильске. Водителю и очевидцам происшествия удалось справиться с охватившим машину пламенем до приезда пожарно-спасательных подразделений. Предварительно, причиной случившегося стало разрушение движущихся узлов и деталей автомобиля.

В этот же день пламя охватило кровлю нежилого здания в поселке Чунояр на площади 30 квадратных метров. С ним боролись краевые пожарные. Причиной происшествия стала неосторожность при обращении с огнем.

Два раза сотрудникам МЧС поступали вызовы на тушение мусора. Известно, что в Енисейске воспламенились отходы на площади 200 квадратных метров, а в Красноярске — 70 квадратных метров.