В Красноярском крае потушили четыре пожара за сутки

Пожарные Красноярского края потушили четыре возгорания за сутки. Обошлось без пострадавших.
Среди серьезных происшествий — 6 августа сгорел грузовик в Норильске. Водителю и очевидцам происшествия удалось справиться с охватившим машину пламенем до приезда пожарно-спасательных подразделений. Предварительно, причиной случившегося стало разрушение движущихся узлов и деталей автомобиля.
В этот же день пламя охватило кровлю нежилого здания в поселке Чунояр на площади 30 квадратных метров. С ним боролись краевые пожарные. Причиной происшествия стала неосторожность при обращении с огнем.
Два раза сотрудникам МЧС поступали вызовы на тушение мусора. Известно, что в Енисейске воспламенились отходы на площади 200 квадратных метров, а в Красноярске — 70 квадратных метров.