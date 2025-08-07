Ричмонд
В Братске автовладельцы, которые паркуются на газонах, должны заплатить штрафы

Общая сумма наложенных взысканий составила около 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске в отношении автовладельцев, которые оставляют машины на газонах и тротуарах, выписывают штрафы в размере трех тысяч рублей или предупреждения. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации Братска, такие рейды по выявлению нарушителей в городе проходят регулярно.

— В случае обнаружения автомобиля, его фотографируют, после делают запрос в госавтоинспекцию для установления владельца и заводят дело об административных правонарушениях, — уточнили в мэрии.

С начала года административная комиссия Центрального района обработала около 760 дел, из которых 450 касались неправильной парковки. В двух других районах поступило еще 270 материалов. Общая сумма наложенных на сегодня штрафов составляет около 700 тысяч рублей.