Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил глава города Андрей Кравченко, призвав жителей покинуть набережную и пляжи.

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил глава города Андрей Кравченко, призвав жителей покинуть набережную и пляжи.

В случае включения сирен, жителям первой береговой линии рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон со сплошными стенами.

Предупреждение об опасности применения безэкипажных катеров также было выпущено в приложении МЧС Краснодарского края около 1:15 по московскому времени. Жителей призывали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

— Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104FM), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов). Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной, — говорится в сообщении.

Жители города Суровикино Волгоградской области в четверг, 7 августа, сообщили о взрывах над городом и возникшем пожаре, предположительно, после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам местных жителей, около часа ночи был слышен звук дронов, после чего раздались взрывы, всего около десяти.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше