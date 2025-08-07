Опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил глава города Андрей Кравченко, призвав жителей покинуть набережную и пляжи.
В случае включения сирен, жителям первой береговой линии рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон со сплошными стенами.
Предупреждение об опасности применения безэкипажных катеров также было выпущено в приложении МЧС Краснодарского края около 1:15 по московскому времени. Жителей призывали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
— Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104FM), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов). Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной, — говорится в сообщении.
Жители города Суровикино Волгоградской области в четверг, 7 августа, сообщили о взрывах над городом и возникшем пожаре, предположительно, после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам местных жителей, около часа ночи был слышен звук дронов, после чего раздались взрывы, всего около десяти.