В Бурятии во время сплава погибла туристка из Белоруссии

УЛАН-УДЭ, 7 авг — РИА Новости. Туристка из Белоруссии погибла во время сплава по реке Китой в Тункинском районе Бурятии, путешествовавшего с ней мужчину унесло течением, сообщил региональный главк МЧС.

Источник: © РИА Новости

«Ночью от специалиста службы “112” в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявшая сплав по реке Китой, встретила путешественников из Республики Беларусь в количестве шести человек, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от районного центра Аршан до места нахождения группы 30 километров, решается вопрос о привлечении спасателей.

Тункинский район занимает первое место по посещаемости туристами среди сельских районов Бурятии. На его территории находится Тункинский национальный парк, где действуют девять туристических маршрутов и четыре экологические тропы.