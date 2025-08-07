В Бурятии во время сплава погибла туристка из Белоруссии

«Ночью от специалиста службы “112” в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявшая сплав по реке Китой, встретила путешественников из Республики Беларусь в количестве шести человек, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением», — говорится в сообщении.