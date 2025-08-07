Экс-замглаве Росгвардии Стригунову предъявлено обвинение в получении взяток

Арест экс-заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова, который обвиняется в трех эпизодах получения взяток, а также злоупотреблении должностными полномочиями, признали законным. Сделал это второй Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС.
«Постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Стригунова признано законным, апелляционные жалобы защиты фигуранта дела суд отклонил», — отметили в пресс-службе суда.
Как KP.RU писал ранее, Стригунова задержали и арестовали в июле в Москве. Как сообщали в Следкоме РФ, в отношении него уже возбуждено уголовное дело. В ведомстве также отметили, что сумма взятки, вменяемой задержанному, составляет более 66 млн рублей.