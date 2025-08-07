Экс-замглаве Росгвардии Стригунову предъявлено обвинение в получении взяток

Как KP.RU писал ранее, Стригунова задержали и арестовали в июле в Москве. Как сообщали в Следкоме РФ, в отношении него уже возбуждено уголовное дело. В ведомстве также отметили, что сумма взятки, вменяемой задержанному, составляет более 66 млн рублей.