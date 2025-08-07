Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглаве Росгвардии Стригунову предъявлено обвинение в получении взяток

Задержанный обвиняется также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Арест экс-заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова, который обвиняется в трех эпизодах получения взяток, а также злоупотреблении должностными полномочиями, признали законным. Сделал это второй Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Стригунова признано законным, апелляционные жалобы защиты фигуранта дела суд отклонил», — отметили в пресс-службе суда.

Как KP.RU писал ранее, Стригунова задержали и арестовали в июле в Москве. Как сообщали в Следкоме РФ, в отношении него уже возбуждено уголовное дело. В ведомстве также отметили, что сумма взятки, вменяемой задержанному, составляет более 66 млн рублей.