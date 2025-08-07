«Домашний» алкоголь погубил отдыхавших в Сочи комсомольчан

Среди погибших есть комсомольчане. О них рассказывают в том числе «Россия. Кубань». Отдыхающие купили чачу домашнего приготовления и решили попробовать ее перед самым отъездом домой. Уже в дороге стало плохо женщине, ее сняли с поезда, но спасти жительницу города Юности не удалось. Через некоторое время состояние ухудшилось и у мужа, он потерял сознание, а затем умер. Сообщается, что у пары осталось двое несовершеннолетних детей, в родной город их доставят родственники.