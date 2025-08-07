«Домашний» алкоголь погубил отдыхавших в Сочи комсомольчан

Россияне отравились алкоголем во время отдыха на курорте. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», по информации официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители уже задержали двоих жительниц Краснодарского края, которых и подозревают в причастности к отравлению.
Известно, что трое граждан уже скончались после употребления алкогольной продукции домашнего приготовления. С признаками токсического воздействия их доставили в больницу, но спасти не удалось.
Среди погибших есть комсомольчане. О них рассказывают в том числе «Россия. Кубань». Отдыхающие купили чачу домашнего приготовления и решили попробовать ее перед самым отъездом домой. Уже в дороге стало плохо женщине, ее сняли с поезда, но спасти жительницу города Юности не удалось. Через некоторое время состояние ухудшилось и у мужа, он потерял сознание, а затем умер. Сообщается, что у пары осталось двое несовершеннолетних детей, в родной город их доставят родственники.
Однако жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.
— Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили и задержали подозреваемых в продаже суррогата. Одна из них ранее уже была судима за аналогичное преступление, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На территории рынка «Казачий» провели рейды, изъяли алкоголь и отправили на исследование. Производителя опасного для жизни алкоголя устанавливают, также как и других причастных к этому делу лиц.