Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Домашний» алкоголь погубил отдыхавших в Сочи комсомольчан

Жертв опасной выпивки может быть больше.

Источник: Хабаровский край сегодня

Россияне отравились алкоголем во время отдыха на курорте. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», по информации официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители уже задержали двоих жительниц Краснодарского края, которых и подозревают в причастности к отравлению.

Известно, что трое граждан уже скончались после употребления алкогольной продукции домашнего приготовления. С признаками токсического воздействия их доставили в больницу, но спасти не удалось.

Среди погибших есть комсомольчане. О них рассказывают в том числе «Россия. Кубань». Отдыхающие купили чачу домашнего приготовления и решили попробовать ее перед самым отъездом домой. Уже в дороге стало плохо женщине, ее сняли с поезда, но спасти жительницу города Юности не удалось. Через некоторое время состояние ухудшилось и у мужа, он потерял сознание, а затем умер. Сообщается, что у пары осталось двое несовершеннолетних детей, в родной город их доставят родственники.

Однако жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

— Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили и задержали подозреваемых в продаже суррогата. Одна из них ранее уже была судима за аналогичное преступление, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории рынка «Казачий» провели рейды, изъяли алкоголь и отправили на исследование. Производителя опасного для жизни алкоголя устанавливают, также как и других причастных к этому делу лиц.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше