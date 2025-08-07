Безэкипажные катера ВСУ пытались атаковать Новороссийск

В городе на фоне атак ВСУ звучит сигнал «Внимание всем».
Безэкипажные (БЭК) катера ВСУ предприняли попытку атаковать Новороссийск. В городе звучит сирена. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Идет отражение атаки БЭК», — написал Кравченко в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что очевидцам запрещается осуществлять фото- и видеосъемку отражения атак, действий по обеспечению защиты объектов. Под запрет также попадает фиксация работы специальных и оперативных служб с последующим размещением подобных материалов в социальных сетях.
Ранее Кравченко сообщил, что о перекрытии движения транспорта в районе набережной — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Жителям также запрещено осуществлять прогулки по набережной. Кроме того, на территории Ахтубинского района Астраханской области была объявлена угроза беспилотников. Подробности о налетах дронов на регионы России 7 августа 2025 года — в онлайн-трансляции URA.RU.