Безэкипажные катера ВСУ пытались атаковать Новороссийск

Ранее Кравченко сообщил, что о перекрытии движения транспорта в районе набережной — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Жителям также запрещено осуществлять прогулки по набережной. Кроме того, на территории Ахтубинского района Астраханской области была объявлена угроза беспилотников. Подробности о налетах дронов на регионы России 7 августа 2025 года — в онлайн-трансляции URA.RU.