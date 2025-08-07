Взрывы прогремели в Новороссийске. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили местные жители.
По словам очевидцев, система противовоздушной обороны (ПВО) ведет работу по вражеским дронам и безэкипажным катерам.
Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев, жители проснулись от громких звуков около 4 утра, после чего услышали несколько мощных взрывов. Также сообщается о включении тревожной сирены. Официальной информации пока не поступало.
Ранее в Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил глава города Андрей Кравченко, призвав жителей покинуть набережную и пляжи. В случае включения сирен, жителям первой береговой линии рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон со сплошными стенами.