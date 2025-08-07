В Пермском крае цена литра бензина за неделю снизила рост до 19 копеек

Росстат опубликовал статистические материалы о потребительских ценах на нефтепродукты в регионах России. В Пермском крае средняя цена выросла еще на 19 копеек до 60,79 рубля за литр. С начала июля рост превысил один рубль.
Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 22 копейки до 57,85 рубля, АИ-95 — на 18 копеек до 62,78 рубля за литр. Впервые за шесть недель рост показал бензин АИ-98 — на 10 копеек до 86,10 рубля. Цена дизельного топлива, наоборот, снизилась на 5 копеек и составила 71,85 рубля за литр.
Средняя цена бензина в регионах ПФО остановилась на уровне 59,32 рубля, России — 61,19 рубля. В Приволжском округе самый дорогой бензин остается в Нижегородской области — 60,96 рубля.
В Приволжье самое дорогое дизельное топливо в Пермском крае. В России средняя цена за литр «дизеля» — 71,49 рубля, ПФО — 68,50 рубля.