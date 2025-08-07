Полицейский заснял видео у девушки под юбкой и попался с поличным

В префектуре Айти японские правоохранители задержали своего сослуживца, уличённого в тайной видеосъёмке под юбкой молодой женщины в торговом комплексе. Соответствующая информация размещена изданием Japan Today (JT).
Происшествие случилось в воскресенье, 3 августа 2025 года, на территории города Итиномия. 44-летний Юити Номура был арестован по факту инцидента в молле. Очевидец зафиксировал, как мужчина незаметно подвёл сумку под юбку 26-летней посетительницы.
Гражданин окрикнул Номуру; задержанный попытался скрыться, однако в результате был остановлен. У него изъяли аксессуар со специально оборудованным отверстием и мобильным устройством внутри.
В кратчайшие сроки сотрудники правопорядка установили, что подозреваемый является их коллегой. Номура занимает пост заместителя начальника управления общественной безопасности полицейского управления префектуры Гифу. В Итиномию он прибыл в свой выходной день.
От имени Номуры публичные извинения принёс его непосредственный руководитель. «Мы выражаем глубочайшие сожаления пострадавшей стороне и всем вовлечённым лицам. По итогам служебной проверки к виновному применят максимально строгие санкции», — прокомментировал он.
