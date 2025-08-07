Полицейский заснял видео у девушки под юбкой и попался с поличным

Происшествие случилось в воскресенье, 3 августа 2025 года, на территории города Итиномия. 44-летний Юити Номура был арестован по факту инцидента в молле. Очевидец зафиксировал, как мужчина незаметно подвёл сумку под юбку 26-летней посетительницы.