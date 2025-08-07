Мать пропавшей в Сочи студентки рассказала об обращении к экстрасенсам

Пропавшую четыре года назад в Сочи 17-летнюю студентку из Тамбова искали экстрасенсы, сообщила в беседе с aif.ru ее мама Лариса.
Напомним, летом 2021 года девушка с друзьями поехала в Адлер, чтобы отдохнуть после сессии в медуниверситете. Там Юля познакомилась с местным парнем, с которым в один из вечеров пошла купаться в море.
Накупавшись, ребята вместе пошли в душ, из которого вернулся только молодой человек. Он утверждает, что вышли они вместе, а куда Юля делась потом — не знает. По странному стечению обстоятельств, на запись видеокамеры также попал только момент выхода из душа. После этого связь с девушкой обрывается.
По официальной версии, студентка утонула, но ее мама считает, что Юлю украли и удерживают в рабстве.
Спустя долгие годы поисков тело девушки так и не было найдено. Лариса обратилась к экстрасенсам, но получила лишь десятки противоречащих друг другу версий.
«Нездоровая одутловатость, отекшая девочка, как губка, которая водой напиталась. Утопление. Смерть имеет случайный характер, по глупости», — написала одна из них под фото пропавшей девушки.
По второй версии, Юлю убил некий мужчина, который продолжает оставаться на свободе, по третьей — девушка сбежала из семьи «за своей мечтой».
«Мне кажется, это всё чушь. Кто как пишет, такой бред», — прокомментировала эти версии мама Юли в беседе с aif.ru.
