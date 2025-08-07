Купили спиртное в пластиковой бутылке на рынке: подробности гибели людей от суррогатной чачи

Как пишет «КП-Кубань», уже установлено, что на «Казачьем» рынке под видом домашнего вина продают напитки в пластиковых бутылках без акцизных марок. Проверить содержимое таких бутылок невозможно, однако покупатели, в основном туристы и местные жители, все же продолжают их приобретать. На данный момент число жертв возросло до семи, но погибших от суррогатного алкоголя может быть куда больше.