Купили спиртное в пластиковой бутылке на рынке: подробности гибели людей от суррогатной чачи

На территории Сириуса, Краснодарского края, задержаны две женщины, которые подозреваются в продаже туристам алкоголя домашнего приготовления. После употребления подобного спиртного скончались три человека, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным установлено, рассказывает спикер, что задержали их на территории рынка «Казачий», где женщины «занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления». Более подробно об этой истории Волк сообщила в Telegram-канале.
«После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались. По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», — пишет представительница российского МВД.
Известно, что по факту производства/хранения/перевозки/сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются производитель данного алкоголя и другие причастные к этой деятельности лица.
Правоохранители, а именно полицейские при поддержке Росгвардии, провели на рыке «Казачий» рейды. Уже изъято и направлено на экспертизу продававшееся там спиртное, рассказывает Волк. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, отравление, по предварительной информации, произошло после употребления суррогатной чачи.
Как пишет «КП-Кубань», уже установлено, что на «Казачьем» рынке под видом домашнего вина продают напитки в пластиковых бутылках без акцизных марок. Проверить содержимое таких бутылок невозможно, однако покупатели, в основном туристы и местные жители, все же продолжают их приобретать. На данный момент число жертв возросло до семи, но погибших от суррогатного алкоголя может быть куда больше.
Как KP.RU писал ранее, в Башкирии за первые полгода 2025 года зарегистрировали 80 случаев гибели людей от алкогольных отравлений. Хотя показатель немного снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (82 случая), ситуация в регионе остается тревожной.