СБУ пытается помешать Беларуси в размещении «Орешника»

«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД [баллистической ракеты средней дальности] “Орешник”», — подчеркнул источник в беседе с РИА Новости. В рамках антибелорусских акций, запланированных на 9−10 августа в Варшаве, будет проведена конференция «Новая Беларусь» с участием представителей зарубежных спецслужб, в том числе СБУ, ГУР и польских разведывательных ведомств. Кроме того, ожидается марш по центральным улицам города. Закрытая часть конференции будет посвящена обсуждению вопросов безопасности и возможных совместных акций против размещения российских вооружений.