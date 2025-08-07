Украинские дроны ранили мирных жителей: карта атаки беспилотников ВСУ за 7 августа

Город Суровикино подвергся атаке украинских БПЛА. Местные жители сообщили, что сначала были слышны звуки пролета дрона, а затем в одном из районов начался пожар. О последствиях и разрушениях не сообщается. Кроме того, в воздушной гавани Волгограда были введены временные ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Это необходимо для безопасности воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко у себя в telegram-канале.