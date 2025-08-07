В КНР при обрушении подвесного моста пострадали свыше 20 человек

Пять человек погибли в результате обрушения подвесного моста в Китайской Народной Республике, информирует China Daily.
Ещё не менее 24 человек получили травмы.
Инцидент случился в уезде Чжаосу на северо-западе КНР. По предварительным данным, оборвался один из подвесных тросов конструкции.
Все пострадавшие госпитализированы.
«Власти заявили, что никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при обрушении стройплощадки над трассой в Южной Корее погибли три человека.