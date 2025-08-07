В Челябинской области брат с сестрой на мотоцикле влетели в машину, подростки в больнице

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Карталинском районе.
Предварительно известно, что 17-летний парень, не имея права управления транспортными средствами, на мотоцикле перевозил сестру 2010 года рождения.
На улице Черемушки в поселке Снежный выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем.
В результате несовершеннолетние получили травмы, эвакуированы в районную больницу. По предварительным данным, у девочки открытый переломом ноги️.
На парня составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о правонарушении в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.