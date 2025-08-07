В Челябинской области брат с сестрой на мотоцикле влетели в машину, подростки в больнице

На парня составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о правонарушении в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.