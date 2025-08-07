Ричмонд
Российские военные уничтожили 16 спутников Starlink

За последние сутки российские группировки войск «Запад» и «Восток» нанесли удары по системам управления беспилотниками и спутниковой связи украинской армии. Им удалось уничтожить 16 спутников Starlink. Об этом сообщили начальники пресс-центров группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев.

ВС РФ нанесли удары по системам управления беспилотниками и спутниковой связи украинской армии.

За последние сутки российские группировки войск «Запад» и «Восток» нанесли удары по системам управления беспилотниками и спутниковой связи украинской армии. Им удалось уничтожить 16 спутников Starlink. Об этом сообщили начальники пресс-центров группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев.

«Вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотной авиацией … Семь терминалов спутниковой связи Starlink», — сказал Шаров. Его слова передает РИА Новости.

По словам Шарова, бойцы «Запада» уничтожили 46 пунктов управления беспилотной авиацией и семь терминалов Starlink, а также сбили 44 беспилотника самолетного типа и ликвидировали 10 минометов противника. В свою очередь, Яковлев отметил, что силы группировки «Восток» поразили девять станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления украинскими беспилотниками.