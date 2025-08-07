Российские военные уничтожили 16 спутников Starlink

По словам Шарова, бойцы «Запада» уничтожили 46 пунктов управления беспилотной авиацией и семь терминалов Starlink, а также сбили 44 беспилотника самолетного типа и ликвидировали 10 минометов противника. В свою очередь, Яковлев отметил, что силы группировки «Восток» поразили девять станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления украинскими беспилотниками.