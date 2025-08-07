Жителя Хабаровского края будут судить за 32 выстрела во дворе

В мае 2024 года он, находясь в Хабаровске, по версии следствия, с оружием вышел во двор дома в квартале ДОС, увидел незнакомца, стал ему беспричинно угрожать и 32 раза выстрелил в воздух. Во время инцидента люди не пострадали, но окружающие были напуганы. Вину обвиняемый признал.