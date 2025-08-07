Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Хабаровского края будут судить за 32 выстрела во дворе

Люди не пострадали.

Источник: Freepik

В Хабаровске за стрельбу во дворе будут судить 42-летнего жителя села Бриакан района имени Полины Осипенко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В мае 2024 года он, находясь в Хабаровске, по версии следствия, с оружием вышел во двор дома в квартале ДОС, увидел незнакомца, стал ему беспричинно угрожать и 32 раза выстрелил в воздух. Во время инцидента люди не пострадали, но окружающие были напуганы. Вину обвиняемый признал.

— Мужчина обвиняется в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд для рассмотрения, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее за хранение автомата Калашникова осужден житель Комсомольского района.