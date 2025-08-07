Обрыв троса на подвесном мосту в Китае привел к гибели пятерых человек

Как сообщается, не выдержал напряжения и оборвался один из несущих тросов подвесного моста, после чего мостовое полотно накренилось, и с него упали в общей сложности 29 человек.
22 пострадавших получили легкие повреждения, еще двое травмированы сильно. Всех их оперативно доставили в местные клиники. По информации властей, состояние пострадавших удовлетворительное, угроз их жизни нет.
Ландшафтный парк закрыт для посещения, проводится расследование, идет поиск причины разрушения инженерных конструкций.