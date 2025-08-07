Прокуратура Приморья расследует сход вагонов с углём с рельсов под Артёмом

В Приморском крае продолжается расследование инцидента на железной дороге — 6 августа около 15:30 часть грузового состава сошла с рельсов между станциями Артём-3 и Шкотово, сообщает ИА DEITA.RU.

Крушение потерпел состав из 63 вагонов с углем — с рельсов сошло 19 из них. К счастью, ни один из вагонов при сходе не опрокинулся, экологического урона нет, пострадавших тоже. Авария вызвала незначительные задержки электричек, на график поездов дальнего следования происшествие не повлияло.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии на железной дороге. Ведомство оценит причинённый ущерб, состояние путевого хозяйства и вагонов, режим управления поездом. Причины крушения выясняются. Место крушения также осмотрела оперативно-следственная группа.

Местные жители в социальных сетях пишут, что за две недели до аварии на участке, где сошли вагоны, уже виднелась заметная просадка рельс. Значения этому, однако, никто не придавал.

В этом году в Приморье уже были подобные происшествия: 12 июля восемь вагонов с щебнем сошли с пути на станции Сибирцево, 11 июня один вагон с углем вынесло с рельсов на станции Мыс Чуркин во Владивостоке. Обе аварии случились в процессе выполнения маневровых работ и график движения поездов не нарушили.