В Самарканде мошенник предлагал купить у него «секретную карту сокровищ» с месторождениями золота

Директор частной компании, занимающейся геологическими услугами, уверял местного жителя, что ранее занимал ответственные посты в Министерстве горной промышленности и геологии. В качестве доказательства своей «осведомлённости» он демонстрировал карту и фотографии, на которых, по его словам, были указаны точные координаты залежей золота в Самаркандской и Джизакской областях. За доступ к этой «эксклюзивной информации» он потребовал 25 тысяч долларов.