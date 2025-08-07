Ричмонд
В Самарканде мошенник предлагал купить у него «секретную карту сокровищ» с месторождениями золота

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). В Самарканде сотрудники Службы государственной безопасности выявили необычную схему мошенничества, в которой фигурировала якобы «секретная карта» с координатами золотых месторождений.

Источник: Vaib.Uz

Директор частной компании, занимающейся геологическими услугами, уверял местного жителя, что ранее занимал ответственные посты в Министерстве горной промышленности и геологии. В качестве доказательства своей «осведомлённости» он демонстрировал карту и фотографии, на которых, по его словам, были указаны точные координаты залежей золота в Самаркандской и Джизакской областях. За доступ к этой «эксклюзивной информации» он потребовал 25 тысяч долларов.

Мужчина попытался продать свою «карту сокровищ», но был задержан оперативниками СГБ при получении части суммы — 10 тысяч долларов. Как позже подтвердили профильные организации, никакой секретности в передаваемых им материалах не было: карта и данные не представляли ни практической, ни научной ценности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Отметим, что ежегодно в стране незаконно организованными группировками добывается и реализуется на чёрном рынке большой объем золота. В результате деятельности нелегальных золотодобытчиков происходят обвалы в шахтах, что нередко приводит к гибели людей. Из незаконно добытого золота изготавливаются ювелирные изделия, которые затем реализуются на отечественном рынке либо контрабандным путём вывозятся за границу — преимущественно в Индию.

Среди самых распространённых мест для нелегальной добычи — Пахтачинский и Кушрабадский районы Самаркандской области.