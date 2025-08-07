Трех жителей Красноярского края будут судить за незаконную охоту

По версии надзорного ведомства, в начале лета сельчанин, находясь недалеко от бывшей деревни Федино в моторной лодке «Крым», заметил в воде косулю. Воспользовавшись уязвимым положением животного, мужчина подплыл к нему и убил с помощью ножа. Причиненный государству ущерб — 40 тысяч рублей.