Трех жителей Красноярского края будут судить за незаконную охоту

Три жителя Абанского района предстанут перед судом за незаконную охоту на диких животных. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, браконьеров поймали в июне 2025 года на реке Бирюса.
По версии надзорного ведомства, в начале лета сельчанин, находясь недалеко от бывшей деревни Федино в моторной лодке «Крым», заметил в воде косулю. Воспользовавшись уязвимым положением животного, мужчина подплыл к нему и убил с помощью ножа. Причиненный государству ущерб — 40 тысяч рублей.
Спустя несколько дней полицейские «поймали» при аналогичных обстоятельствах еще двух браконьеров — они зарезали в реке лося. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.
Прокуратура утвердила мужчинам обвинение в незаконной охоте. Браконьеры уже возместили причиненный ущерб.