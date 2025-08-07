В Кировском округе Омска автомобиль сбил 13-летнего подростка

Вечером 6 августа в Кировском округе Омска случилось ДТП с участием подростка. Информация о нём поступила в Госавтоинспекцию в 19:30.
По предварительным данным, предоставленным сотрудниками полиции, авария произошла на улице 22 Декабря в районе дома № 38. Водитель автомобиля «Лада Ларгус», 34-летний мужчина, двигался по проезжей части, когда совершил наезд на пешехода. Пострадавшим оказался 13-летний мальчик, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Ребёнок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства происшествия и степень ответственности участников ДТП будут установлены в ходе проверки.