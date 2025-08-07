Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии крокодил съел пожилого рыбака

Австралийская полиция обнаружила внутри крокодила останки рыбака, пропавшего в начале августа.

Австралийская полиция обнаружила внутри крокодила останки рыбака, пропавшего в начале августа. Об этом пишет газета Daily Sun.

Издание уточняет, что 65-летний погибший Кевин Дармонди вместе с друзьями отправился на рыбалку в район Кеннедис-Бенд (штат Квинсленд), где обитает большое количество гребнистых крокодилов. В какой-то момент пожилой мужчина пропал, после чего его приятели забили тревогу.

Двухдневные поиски не принесли желаемого результата. В связи с этим полиция приняла решение усыпить двух гигантских рептилий, которых обнаружили недалеко от места исчезновения рыбака. В желудке одного из крокодилов правоохранители и обнаружили останки австралийца.

В полиции также рассказали, что друзья рыбака в день его пропажи услышали крик и громкий всплеск воды. Однако не видели, как крокодил нападал на мужчину.

Ранее сообщалось, что малазийский рыбак одолел напавшего на него крокодила, ткнув рептилии прямо в глаз.