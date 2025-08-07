В Австралии крокодил съел пожилого рыбака

Австралийская полиция обнаружила внутри крокодила останки рыбака, пропавшего в начале августа. Об этом пишет газета Daily Sun.
Издание уточняет, что 65-летний погибший Кевин Дармонди вместе с друзьями отправился на рыбалку в район Кеннедис-Бенд (штат Квинсленд), где обитает большое количество гребнистых крокодилов. В какой-то момент пожилой мужчина пропал, после чего его приятели забили тревогу.
Двухдневные поиски не принесли желаемого результата. В связи с этим полиция приняла решение усыпить двух гигантских рептилий, которых обнаружили недалеко от места исчезновения рыбака. В желудке одного из крокодилов правоохранители и обнаружили останки австралийца.
В полиции также рассказали, что друзья рыбака в день его пропажи услышали крик и громкий всплеск воды. Однако не видели, как крокодил нападал на мужчину.
Ранее сообщалось, что малазийский рыбак одолел напавшего на него крокодила, ткнув рептилии прямо в глаз.