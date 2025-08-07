В Австралии крокодил съел пожилого рыбака

Двухдневные поиски не принесли желаемого результата. В связи с этим полиция приняла решение усыпить двух гигантских рептилий, которых обнаружили недалеко от места исчезновения рыбака. В желудке одного из крокодилов правоохранители и обнаружили останки австралийца.