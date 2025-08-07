Ричмонд
Разворотило даже трактор: женщина погибла при столкновении минивэна со спецтехникой под Челябинском

Под Челябинском женщина погибла при столкновении минивэна и трактора.

Источник: ГАИ Челябинской области

На дороге Шершни-Северный в Сосновском районе случилось смертельное ДТП. Столкнулись трактор «Беларус» и минивэн Volkswagen Sharan.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, 62-летний тракторист выезжал со второстепенной дороги и не пропустил иномарку, за рулем которой сидел 56-летний мужчина.

Судя по всему, Volkswagen мчался на значительной скорости. При столкновении перемололо всю передняя часть трактора, от отброшенной в кювет иномарки мало что осталось.

На месте ДТП погибла 79-летняя пассажирка минивэна.