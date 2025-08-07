В Братске водитель УАЗ-3962 уснул за рулём и съехал в кювет

7 августа около 17.00 в Братске на 190 км трассы «Вилюй» съехал с дороги и опрокинулся автомобиль УАЗ-3962. Водитель рассказал, что утомился и уснул за рулем. Двое пассажиров получили травмы в ДТП. Мужчинам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Братское».
Полиция возбудила дело об административном правонарушении о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью потерпевшим. Правоохранители проводят проверку.
Агентство сообщало, что утром 5 августа вблизи Утулика Слюдянского района произошло ДТП с участием большегруза. Как установили полицейские, авария случилась на 135-м км федеральной трассы «Байкал». Машиной управлял гражданин Кыргызстана, он перевозил арбузы.